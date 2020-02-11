https://static.news.ru/photo/f0ca6c44-4ce7-11ea-b7cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев призвал граждан не паниковать и не устраивать дискриминацию на фоне ситуации с коронавирусом.

По словам Ильичёва, ситуация по-прежнему серьёзная, её пытаются взять под контроль, но уже видна положительная динамика — падает число прироста случаев заражения, пишет РИА Новости.

Потребуется какое-то время. К сожалению, ещё не локализован очаг, откуда пошёл вирус, — сказал он.

Как ранее сообщал NEWS.ru, выявленный в декабре 2019 года в Китае новый коронавирус, до настоящего момента известный как 2019-nCoV, получил официальное название — COVID-2019.

По состоянию на утро 11 февраля коронавирусной инфекцией в Китае и других странах мира заразились более 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Более тысячи больных скончались.