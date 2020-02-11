Директор Департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичев призвал граждан не паниковать и не устраивать дискриминацию на фоне ситуации с коронавирусом.
По словам Ильичёва, ситуация по-прежнему серьёзная, её пытаются взять под контроль, но уже видна положительная динамика — падает число прироста случаев заражения,
Потребуется какое-то время. К сожалению, ещё не локализован очаг, откуда пошёл вирус, — сказал он.
Как ранее сообщал NEWS.ru, выявленный в декабре 2019 года в Китае новый коронавирус, до настоящего момента известный как 2019-nCoV, получил официальное название — COVID-2019.
По состоянию на утро 11 февраля коронавирусной инфекцией в Китае и других странах мира заразились более 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Более тысячи больных скончались.
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