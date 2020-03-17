https://static.news.ru/photo/605d1962-6877-11ea-8abe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД РФ провели оперативное совещание по вопросу оказания помощи россиянам, которые остались на территории иностранных государств из-за ограничительных мер, вызванных распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ведомства, было принято решение создать координационный штаб. Его руководителем назначен замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов.

Просим всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные, —говорится в сообщении МИД РФ.

Сообщения можно оставлять в аккаунтах Министерства в социальных сетях.

NEWS.ru писал, что россиянка Галина Крючкова не может вернуться из Испании в Россию вместе с мужем и маленьким ребёнком. Она находится в Испании. «Аэрофлот» отменил все рейсы из Испании, кроме Барселоны и Мадрида. Россиянка вместе с семьёй не может добраться до первого города, а во втором находится очаг распространения коронавируса.

В настоящий момент в мире коронавирусом заразились 187 тысяч человек, 7,4 тысячи умерли, выздоровели — более 80 тысяч.

В России коронавирус диагностирован у 114 человек. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России, один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.