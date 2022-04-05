Словения вышлет 33 российских дипломата

Министерство иностранных дел Словении вызвало посла России Тимура Эйвaзова и проинформировало его о решении сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства РФ в Люблянe. Об этом говорится в заявлении ведомства, размещённом на сайте правительства Cловении. Как отмечает РИА Новости, речь идёт о высылке 33 дипломaтов.

Министерство иностранных дел проинформировало посла России о решении сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства Российской Федерации в соответствии со статьёй 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях, — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что в Словении, согласно расчётам Любляны, останется такое же число сотрудников, как и в дипмиссии Словении в России.

Ранее ряд стран Европы, в частности, Франция, Дания, Литва, Латвия, Эстония, ФРГ, Германия, Испания, Италия, Швеция объявили о высылке российских дипломатов. Так, Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о высылке 14 сотрудников дипмиссий РФ и о закрытии посольства России в Таллине.

Правительство Испании приняло решение о высылке 25 российских дипломатов. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны вышлют 30 сотрудников дипмиссий РФ.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя предоставил доказательства постановочного характера провокации в Буче. Журналисты увидели, в том числе видео с мэром города, который ни слова не сказал о якобы убитых мирных жителях.