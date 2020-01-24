https://static.news.ru/photo/85e00326-3ecd-11ea-b674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовал официальное сообщение о вспышке коронавируса.

По данным ведомства, в КНР зарегистрировано 830 подтвержденных случаев заболевания. Из них 25 завершились летальным исходом. Всего было выявлено около 1072 случаев, которые похожи на новый коронавирус. На сегодняшний день власти Китая предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Уже изолировано 13 городов.

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам России не посещать Китай в ближайшее время, а тем, кто находится в республике, — воздержаться от контактов с местным населением. В случае обнаружения признаков болезни следует незамедлительно обратиться в больницу, сообщается на сайте МИД.

Как ранее передавал NEWS.ru, учёные успешно завершили вторые испытания вакцины от гриппа в таблетках. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet Infectious Diseases.