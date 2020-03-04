https://static.news.ru/photo/b53a79a0-5e3d-11ea-9f6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Российские дипломаты рекомендуют россиянам временно воздержаться от поездок в японскую префектуру Хоккайдо из-за коронавирусной инфекции.

В МИД РФ напомнили, что власти объявили чрезвычайную ситуацию в этой части Японии.

В силу нарастающего распространения новой коронавирусной инфекции в японской префектуре Хоккайдо рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от посещения данного региона Японии без крайней необходимости, — говорится в сообщении МИД РФ, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в Японии зарегистрировано 304 случая заражения коронавирусом, умерли шесть человек, 43 человека — выздоровели.

NEWS.ru сообщал, что китайские медики впервые выявилислучай заболевания коронавирусом, при котором была поражена нервная система. 56-летний мужчина поступил в больницу 24 января, через 96 часов после госпитализации (на 14 день болезни) у него начались судороги, икота и расстройство сознания. Медики выяснили, что коронавирус «проник» в спинномозговую жидкость больного. Врачи диагностировали у него энцефалит. После этого курс лечения был скорректирован. Мужчину выписали 25 февраля.

В настоящий момент число заболевших коронавирусом по всему миру составляет 93 тысячи человек, умерли 3,2 тысячи пациентов, выздоровели более 50 тысяч.