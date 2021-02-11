МИД РФ: высланные дипломаты знали, что нарушают законы России

https://static.news.ru/photo/32309560-6c71-11eb-96da-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России объяснило высылку из страны ряда иностранных дипломатов.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что высланные сотрудники дипмиссий знали, что идут на нарушение российского законодательства, когда принимали участие в протестных акциях. Дипломаты были осведомлены о том, что органы власти не согласовали митинги, указала Захарова.

Ранее стало известно, что российские власти высылают трёх дипломатов от Польши, Швеции и Германии за присутствие на несогласованных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом решении было объявлено во время совместной пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы дипломатического корпуса ЕС Жозепа Борреля. Последний осудил этот шаг и призвал Москву изменить решение о высылке, передавал NEWS.ru.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами.