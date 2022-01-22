МИД России: США и НАТО запустили «токсичную» кампанию против Москвы

В МИД России заявили, что Соединённые Штаты и страны НАТО запустили «токсичную» кампанию против Москвы. В ведомстве отметили, что вместо подготовки предложений по гарантиям безопасности государства пытаются только усугубить напряжённость в международных отношениях.

Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», «врага цивилизованной Европы» и «угрозу» международной стабильности, — говорится в сообщении на сайте МИД.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ.

Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря 2021 года. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.