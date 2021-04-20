МИД РФ сообщил о скором открытии чартеров в Египет

О возобновлении прерванных более пяти лет назад прямых чартерных рейсов из России на египетские курорты будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.
По словам дипломата, в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет по этому вопросу были достигнуты предварительные договорённости,
Всё идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически всё уже предрешено, — сказал Богданов.
Ранее сообщалось, что Россия может открыть для туристических поездок Египет и ряд других внешних направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Это произойдёт, если будет принято соответствующее предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство выступило с такой инициативой, указав на целесообразность отдать приоритет, помимо прочего, наиболее доступным по цене странам.
Накануне о возобновлении приёма российских туристов заявила Италия. По словам посла республики в Москве Паскуале Терраччано, приостановленный из-за пандемии коронавируса приём туристов из России может начаться уже в начале этого лета.