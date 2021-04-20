МИД РФ сообщил о скором открытии чартеров в Египет

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

О возобновлении прерванных более пяти лет назад прямых чартерных рейсов из России на египетские курорты будет объявлено в ближайшее время. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

По словам дипломата, в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет по этому вопросу были достигнуты предварительные договорённости, пишет РИА Новости.

Всё идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически всё уже предрешено, — сказал Богданов.

Ранее сообщалось, что Россия может открыть для туристических поездок Египет и ряд других внешних направлений с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. Это произойдёт, если будет принято соответствующее предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство выступило с такой инициативой, указав на целесообразность отдать приоритет, помимо прочего, наиболее доступным по цене странам.

Накануне о возобновлении приёма российских туристов заявила Италия. По словам посла республики в Москве Паскуале Терраччано, приостановленный из-за пандемии коронавируса приём туристов из России может начаться уже в начале этого лета.