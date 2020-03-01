https://static.news.ru/photo/4be31aaa-5bab-11ea-8f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники агентства Sputnik Турция, дома которых подверглись нападению в Анкаре 29 февраля, по предварительным данным, получали угрозы физической расправы. С журналистами до сих пор не удаётся связаться, рассказали представители МИД России.

В ведомстве добавили, что злоумышленники требовали от пострадавших прекращения профессиональной деятельности. По некоторой информации, потерпевшие находятся в руках местных силовиков, говорится в сообщении министерства на официальной странице МИД в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуация осложняется тем, что с ними (с журналистами. — NEWS.ru) не удаётся установить связь, — рассказали в МИД России.

Напавшие скрылись до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Журналисты подали заявление в полицию. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в квартиры сотрудников ворвались группы неизвестных людей и, выкрикивая оскорбления и угрозы, попытались выломать двери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Союзе журналистов России прокомментировали нападения на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре и призвали подключить МИД РФ к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Секретарь организации Тимур Шафир заявил, что произошедшее в столице Турции является «прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов», которые сотрудничают со Sputnik.