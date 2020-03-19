https://static.news.ru/photo/cb3539b2-69fe-11ea-a989-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам не ждать пока закончатся действующие зарубежные туры, а также не покупать новые.

Сейчас не время ожидать окончания туров, отдыха и уж тем более покупать новые, а иногда даже по бросовым ценам, — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что в мире постоянно появляются новые требования и карантинные меры к приезжающим туристам. Кроме того, действуют разные ограничения на передвижение.

Предсказать, как будут вести себя власти той или иной страны для того, чтобы решать внутренние проблемы и задачи, в принципе невозможно, — подчеркнула Захарова.

По её словам, сложно говорить о том, что ситуация с перемещением по зарубежным странам будет в ближайшее время улучшаться.

Захарова напомнила, что на Филиппинах находятся российские туристы, которые не могут уехать из этой страны, тем не менее туры на Филиппины до сих пор покупаются. Представитель МИД подчеркнула, что также существует ряд туристических маршрутов, которыми россияне хотят воспользоваться.

По её словам, рекомендация, озвученная премьер-министром Михаилом Мишустиным, актуальна как никогда.

NEWS.ru писал, что российский премьер призвал граждан страны минимизировать поездки за рубеж из-за пандемии коронавируса. По его словам, ранее правительство призвало все органы исполнительной власти отменить сотрудникам заграничные командировки. Мишустин подчеркнул, что теперь эта рекомендация должна относиться ко всем гражданам страны.

В настоящий момент в мире коронавирусом заразились 219 583 человек, скончались — 8 928 человек, выздоровели — 84 801. В России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом, шесть человек выздоровели.