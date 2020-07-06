МИД РФ призвал учесть мировое значение храма Святой Софии

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Россия надеется, что Турция учтёт мировое значение храма Святой Софии при принятии решения о будущем одного из величайших памятников христианской культуры. С таким заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

В начале июня президент Турции Реджеп Эрдоган поручил рассмотреть вопрос о преобразовании Софийского собора в мечеть. Он призвал «хорошо исследовать данную тему» и «не спешить».

По словам Вершинина, Россия не скрывает свою позицию по этому вопросу.

Мы считаем, что речь идёт о решениях, принимаемых Турцией. РФ рассчитывает, что при этом будет учтено и общемировое значение этого объекта, — цитирует ТАСС замглавы внешнеполитического ведомства.

Софийский собор возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как ранее писал NEWS.ru, намерение Турции превратить собор в мечеть вызвал тревогу у главы синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона. Митрополит отметил, что в Стамбуле нет нехватки действующих мечетей и ему непонятны мотивы властей. По его словам, предложения о смене статуса храма являются «недопустимым нарушением свободы вероисповедания». Священник добавил, что, по преданию, в соборе была крещена равноапостольная княгиня Ольга, в связи с чем у российских верующих к нему особое отношение.

Также обеспокоенность этими призывами выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ призвал сохранить нейтральный статус храма, являющегося символом для миллионов христиан.