https://static.news.ru/photo/0b8305e8-c802-11e9-81be-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Министерство иностранных дел России предупредило жителей РФ об изменениях в расписании и отмене некоторых рейсов в международном аэропорту Мадрида. Это связано с забастовкой работников испанского авиаперевозчика Iberia.
Испания — 30 и 31 августа в международном аэропорту Мадрида (MAD) забастовка сотрудников национального авиаперевозчика Iberia; изменения в расписании и отмена рейсов, — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства в социальной сети Twitter.
#Испания 30 и 31 августа в Международном аэропорту Мадрида (MAD) забастовка сотрудников национального авиаперевозчика «Iberia»; изменения в расписании и отмена рейсов pic.twitter.com/ne1iPM8rp8