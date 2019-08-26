https://static.news.ru/photo/0b8305e8-c802-11e9-81be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство иностранных дел России предупредило жителей РФ об изменениях в расписании и отмене некоторых рейсов в международном аэропорту Мадрида. Это связано с забастовкой работников испанского авиаперевозчика Iberia.

Испания — 30 и 31 августа в международном аэропорту Мадрида (MAD) забастовка сотрудников национального авиаперевозчика Iberia; изменения в расписании и отмена рейсов, — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра внешнеполитического ведомства в социальной сети Twitter .

#Испания 30 и 31 августа в Международном аэропорту Мадрида (MAD) забастовка сотрудников национального авиаперевозчика «Iberia»; изменения в расписании и отмена рейсов pic.twitter.com/ne1iPM8rp8 — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) August 26, 2019

Ранее в аэропортах Москвы задержали или отменили 28 рейсов. Во Внуково с опозданием вылетел один борт, в Домодедово — 27 лайнеров, ещё четыре вылета отменили.