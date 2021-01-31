МИД РФ предложил отрегулировать работу глобальных интернет-гигантов

https://static.news.ru/photo/6e699d54-63bd-11eb-be09-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В России необходимы конкретные действия в отношении регулирования работы глобальных интернет-компаний. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, посольство Соединённых Штатов в Москве размещало в социальных сетях сообщения в поддержку незаконных акций в России 23 января, что было расценено как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Масштабную работу вели так называемые интернет-гиганты — компании, которые обеспечивают платформы для социальных сетей, непосредственно социальные сети, которые принадлежат американской стороне. То, что было сделано американскими интернет-площадками, сейчас изучается на предмет возможной реакции, которая будет выглядеть не только в виде заявления, ― сказала Захарова в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Ранее посольство США разместило на своём сайте сообщение с упоминанием мест и времени проведения в разных городах России акций 23 января. Эта информация предназначалась для американских граждан, которым рекомендовали избегать мест проведения митингов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство «будет отвечать» на этот шаг. Она считает это не информированием, а инструкцией.

В посольстве ответили, что это стандартная консульская практика представительств многих стран, которая позволяет обеспечить безопасность находящихся в РФ американцев.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли во многих городах России 23 января. Глава сети штабов политика утверждает, что на митинги вышли 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек.

31 января во многих городах России продолжились акции в поддержку Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры против активистов, писал NEWS.ru.