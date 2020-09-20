МИД РФ потребовал освободить захваченных в Ливии Шугалея и Суэйфана

https://static.news.ru/photo/7c972850-fb59-11ea-b1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов рассказал о переговорах по вопросу освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана, захваченных в 2019 году в Ливии.

По его словам, помочь в освобождении россиян пообещала Турция. Он сообщил также, что российские дипломаты на переговорах с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем «жёстко ставили» вопрос о судьбе социолога и переводчика. Однако ливийская сторона до сих пор не назвала причину задержания россиян, передаёт телеканал НТВ.

Откровенно скажу, что это просто нелегитимный захват наших граждан, это уже граничит с беспределом, — сказал Богданов.

По его словам, представители власти в Триполи неоднократно направляли РФ письма и ноты, в которых заверяли, что решение по вопросу Шугалея и Суэйфана будет скоро принято, а сами россияне пребывают в Ливии «в относительно неплохих условиях».

Но мы-то говорим, что надо их вернуть домой, и как можно быстрее, — поделился Богданов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что администрация Выборгского района Санкт-Петербурга отняла квартиру у 82-летней мамы россиянина, попавшего в плен к террористам. Женщина не подписала бумаги о вступлении в наследство. Речь идёт о матери Максима Шугалея.