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МИД РФ поделился забавным видео с нарезкой из выступлений Сергея Лаврова

03:17, 23 декабря 2020 80
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внешнеполитическое ведомство России разместило на своей странице в Facebook видео с нарезкой из выступлений главы МИД Сергея Лаврова.

Для создания ролика, в котором дипломат «разговаривает стихами», авторы использовали множество фрагментов выступлений главы ведомства.

Следуя давней традиции «дипломатических капустников», к нашему новогоднему онлайн-приёму подготовили видеоролик, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий, взглянуть на основные итоги деятельности российской дипломатии в 2020 году. В некотором смысле, это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности, — подписано видео.

В «обращении» упомянуты многие из основных событий 2020 года — пандемия коронавируса, острые моменты во взаимоотношениях РФ и США, карантин, выборы американского президента.

Уважаемые коллеги, друзья, многие понимают, что дальше так нельзя. Предложение пообщаться сегодня будет дистанционно. Это очень модно, — с этих слов начинается «выступление» Лаврова.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел России заявило, что икону XVIII века, подаренную главе ведомства Сергею Лаврову председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, вернут дарителям.

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