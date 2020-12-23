МИД РФ поделился забавным видео с нарезкой из выступлений Сергея Лаврова

https://static.news.ru/photo/2da0d1ac-44b4-11eb-8a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внешнеполитическое ведомство России разместило на своей странице в Facebook видео с нарезкой из выступлений главы МИД Сергея Лаврова.

Для создания ролика, в котором дипломат «разговаривает стихами», авторы использовали множество фрагментов выступлений главы ведомства.

Следуя давней традиции «дипломатических капустников», к нашему новогоднему онлайн-приёму подготовили видеоролик, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий, взглянуть на основные итоги деятельности российской дипломатии в 2020 году. В некотором смысле, это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности, — подписано видео.

В «обращении» упомянуты многие из основных событий 2020 года — пандемия коронавируса, острые моменты во взаимоотношениях РФ и США, карантин, выборы американского президента.

Уважаемые коллеги, друзья, многие понимают, что дальше так нельзя. Предложение пообщаться сегодня будет дистанционно. Это очень модно, — с этих слов начинается «выступление» Лаврова.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел России заявило, что икону XVIII века, подаренную главе ведомства Сергею Лаврову председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, вернут дарителям.