МИД РФ отреагировал на удаление каналов информагентств хостингом YouTube

https://static.news.ru/photo/4ccf8466-9abd-11ea-84bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удаление учётных записей телеканала «Крым-24» и информагентства Anna News и News Front видеохостингом YouTube — это проявление дискриминации по отношению к русскоязычным медиаресурсам.

Такая политика американских властей является грубым нарушением международных обязательств США по обеспечению свободного и беспрепятственного доступа к информации, — говорится в заявлении МИД РФ на официальном сайте ведомства.

В ответ, в России потребовали закрыть доступ в популярному видеохостингу на территории РФ.

В случае если YouTube будет заблокирован в России, одним лишь этим сервисом дело не ограничится. Как карточный домик, рухнет половина русского Интернета, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Если запустить механизм, станет невозможна работа навигаторов и карт Google Maps, почтовой службы GMail, службы для видеоконференций Google Meet и многих других сервисов, предупредил специалист.

Судебное разбирательство, как писал NEWS.ru, начато по иску компании Ontarget, которая разрабатывает тесты для оценки персонала. Компания подала в Мосгорсуд иск о блокировке после появления в YouTube видео с предложениями соискателям обмануть будущих работодателей и пройти за них тесты, в том числе и разработанные Ontarget. Прежде компания уже выигрывала суд у сервиса по поводу того же контента.