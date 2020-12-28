МИД РФ назвал главные внешнеполитические итоги 2020 года

https://static.news.ru/photo/80b43954-49b6-11eb-b1fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД РФ среди основных внешнеполитических итогов 2020 года называет кампанию по возвращению россиян из-за границы во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и 75-летие Победы. В условиях распространения недуга в РФ вернулись около 300 тысяч граждан РФ.

Кроме того, ведомство отметило работу министерства по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Удалось провести около 70 мероприятий. Среди них — прошедший 10 ноября саммит ШОС, во время которого стороны согласовали позиции по множеству вопросов международной повестки дня.

Поступательно продвигалось интеграционное сотрудничество и в других евразийских форматах. В рамках СНГ принят ряд программных документов, определяющих вектор развития Содружества на среднесрочную перспективу. Среди них — актуализированная Концепция дальнейшего развития СНГ, Стратегия экономического развития Содружества на период до 2030 г., — говорится в сообщении в официальном сообществе МИД РФ в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, среди итогов 2020 года МИД РФ назвал усилия Москвы по налаживанию контактов со сторонами конфликта в Ливии и способствованию диалога между ними и урегулированию ситуации в африканской стране.

Героями уходящего 2020 года являются врачи и медицинские работники, следует из результатов опроса, проведённого ВЦИОМом. Так, при выборе героя 2020 года россияне чаще всего отмечали врачей и медицинских работников (55%), на втором месте расположились сотрудники МЧС, спасающие попавших в чрезвычайные ситуации (31%), на третьем — учёные-вирусологи, разработчики вакцины (22%). Также 20% опрошенных отметили тяжёлый труд военнослужащих в горячих точках, 16% — учителей, а 15% — волонтёров и социальных работников. Стоит отметить, что главными «антигероями» стали спекулянты, наживающиеся на лекарствах. Респонденты не пощадили и людей, которые сеют панику в условиях пандемии COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что 2020 год стал слишком нервным и его последствия в полной мере человечество пока не осознало. По словам представителя Кремля, оценивая уходящий год, он бы «больше двойки не дал ни за технику, ни за артистизм», писал NEWS.ru.