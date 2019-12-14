МИД РФ предупредил россиян о блокировке дорог и горнолыжных курортов в штате Химача-Прадеш на севере Индии в связи с сильными снегопадами.
Индия — снегопады в штате Химачал-Прадеш; заблокированы дороги, горнолыжные курорты; ведётся расчистка трасс, — сообщает ДСКЦ в Twitter.
— МИД России ДСКЦ (@MID_travel)
#Индия- снегопады в штате Химачал-Прадеш; заблокированы дороги, горнолыжные курорты; ведется расчистка трасс pic.twitter.com/w4ZRZUtXmb December 14, 2019
Как ранее писал NEWS.ru, более 50 автомобилей стали участниками массового ДТП на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл под Владивостоком. Около 13 аварий произошло из-за сильного снегопада в регионе.
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