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Журналист Роман Супер на краудфандинговой площадке смог собрать в течение суток 497 тысяч рублей на съёмку документального фильма о советском писателе Эдуарде Успенском.

Про Успенского не снято почти ничего, кроме телевизионных ток-шоу, в которых по сотому разу хамовато обкашливались его склоки с бывшими жёнами и его скверный характер, — говорится в комментарии Супера...