Фото: Idrees Abbas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД РФ предупредил россиян о блокировке дорог и горнолыжных курортов в штате Химача-Прадеш на севере Индии в связи с сильными снегопадами.

Индия — снегопады в штате Химачал-Прадеш; заблокированы дороги, горнолыжные курорты; ведётся расчистка трасс, — сообщает ДСКЦ в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, более 50 автомобилей стали участниками массового ДТП на трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл под Владивостоком. Около 13 аварий произошло из-за сильного снегопада в регионе.

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