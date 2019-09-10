Министерство иностранных дел России подтвердило переход на работу в Совет Федерации бывшего замглавы МИДа Григория Карасина. Его должность занял Евгений Иванов.
Дипломата уволили по возрасту и в связи с переходом на другое место трудовой деятельности, сообщает радиостанция «
На вопрос, стоит ли ожидать изменения внешнеполитического курса в связи с новыми назначениями, в ведомстве ответили, что подобные решения принимает глава государства.
Как писал News.ru, ранее Путин назначил государственного советника юстиции 2-го класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Он возглавит надзорное ведомство на следующие пять лет.