https://static.news.ru/photo/229aa7c6-d3e3-11e9-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство иностранных дел России подтвердило переход на работу в Совет Федерации бывшего замглавы МИДа Григория Карасина. Его должность занял Евгений Иванов.

Дипломата уволили по возрасту и в связи с переходом на другое место трудовой деятельности, сообщает радиостанция « Говорит Москва » со ссылкой на МИД РФ.

На вопрос, стоит ли ожидать изменения внешнеполитического курса в связи с новыми назначениями, в ведомстве ответили, что подобные решения принимает глава государства.

Как писал News.ru, ранее Путин назначил государственного советника юстиции 2-го класса Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Он возглавит надзорное ведомство на следующие пять лет.