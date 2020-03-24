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Министерство иностранных дел уточнило информацию о вывозе граждан Украины с территории России спецпоездом. Там отметили, что эвакуированы будут только те люди, которые дадут на это согласие.

Речь идёт только об оказании помощи иностранцам, желающим покинуть пределы РФ в связи с распространением коронавируса, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в партии власти считают необходимым ввести меры уголовного наказания за побег с карантина. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.