МИД: оперштаб введёт ограничения в связи с «омикрон»-штаммом коронавируса

Оперштаб вскоре объявит о новых ограничениях в связи с новым штаммом коронавируса. Некоторые решения по этому поводу принимались в пятницу, 26 ноября, когда состоялось последнее на данный момент заседание оперативного штаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Наверное, оперштаб о них объявит, — сказал представитель МИД, отвечая на вопрос о возможных ограничениях.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что очередная разновидность инфекции ведёт себя «как вырожденец», имея 52 мутации в одном гене. Это может означать скорый конец пандемии. Кроме того, точно судить об «омикроне» пока рано, так как число заболевших небольшое — около 100 человек по всему миру.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения не исключила серьёзных последствий в случае возникновения крупной вспышки коронавируса, вызванной новым штаммом «омикрон». ВОЗ также призвала ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением нового штамма коронавируса. По данным организации, имеющиеся вакцины позволяют в некоторой степени защитить от тяжёлого течения болезни и смерти при заражении штаммом «омикрон».