https://static.news.ru/photo/f8ba8c7e-6e82-11ea-ba4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

МИД РФ опубликовал перечень авиарейсов, которыми российские туристы, попавшие в затруднительное положение за рубежом из-за коронавируса, могут вернуться на родину.

Согласно информации, размещённой в Facebook внешнеполитического ведомства, россияне смогут воспользоваться рейсами из Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Испании, Италии, Канады, Лаоса, Нидерландов, Туркменистана, Филиппин и ещё ряда стран.

В МИД отметили, что перечень не всеобъемлющий. Он будет обновляться по мере поступления новых данных.

В ведомстве настоятельно порекомендовали проверять информацию по выезду из каждой страны на сайтах и аккаунтах в соцсетях российских посольств, на сайтах авиакомпаний и ресурсах Минтранса.

Ранее NEWS.ru писал, что около 40 россиян не могут выехать из Греции в связи с приостановкой авиасообщения из-за коронавируса. В посольстве РФ в Афинах им порекомендовали возвращаться на родину через другие европейские страны.

В мире зафиксировано более 424 тысяч случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 18,9 тысячи человек, ещё более 109 тысяч выздоровели. В России — 658 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 29 человек.