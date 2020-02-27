https://static.news.ru/photo/cb8c7cc2-5969-11ea-9185-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информации об инфицированных коронавирусом гражданах России в Италии в данный момент нет. Об этом заявила 27 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В наиболее затронутых болезнью областях — Ломбардии и Венето — властями введён карантинный режим. Им охвачено порядка 50 тысяч человек, — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько отечественных туроператоров последовали рекомендациям Ростуризма и приостановили продажу туров в Италию из-за ситуации с коронавирусом.

В настоящее время на территории Италии находятся около семи тысяч организованных туристов из России. Сроки их возвращения в Ростуризме не уточнили.

К 27 февраля коронавирус поразил более 82,5 тысячи человек: около 2,8 тысячи погибли, выздоровели больше трети заболевших. Основной очаг заражения — китайских город Ухань.