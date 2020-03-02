https://static.news.ru/photo/c461c150-5c93-11ea-ae0e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов прокомментировал призывы к легализации наркотиков. По его словам, они противоречат правам на жизнь и охрану здоровья человека.
Российская сторона решительно отвергает призывы к легализации наркотиков, которая является нарушением принятых на себя государствами международно-правовых обязательств и идет вразрез с правами человека, включая право на жизнь и охрану здоровья, — цитирует его заявление ТАСС.
На сегодняшний день чиновник считает приоритетной задачей укрепление действующей международной системы контроля за оборотом наркотиков. Она основана на трёх антинаркотических конвенциях.
В наши дни Шанхайская организация сотрудничества и Организация Договора о коллективной безопасности образуют надежный заслон для сдерживания наркоэкспансии на евразийском пространстве, — подчеркнул Сыромолотов.
NEWS.ru писал, что в декабре 2018 года Россия осудила Канаду за легализацию наркотиков. По мнению российской стороны, страна нарушила конвенцию ООН.