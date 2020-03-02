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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова не получила разъяснение от Конституционного суда (КС) по постановлению по так называемой дадинской статье УК РФ. Суд ей отказал.

В отказном определении сообщается, что правовые позиции суда, которые раскрывают конституционно-правовой смысл 212-й статьи УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга), «не содержат какой-либо неясности». Суд уже...