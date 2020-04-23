МИД: не менее 34 российских школьников застряли в США

https://static.news.ru/photo/e4a515f2-856a-11ea-92b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум 34 российских школьника не вернулись домой после отмены перелётов между Россией и Соединёнными Штатами, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Дипломаты вернули в Россию восемь учеников по обмену, но не смогли связаться с ещё 34 детьми. Местоположение школьников неизвестно, передаёт РИА Новости.

Подростков <...> могло оказаться гораздо больше 80. Нам известны имена 42 школьников, из них восемь уже вернулись в Россию. Многие из них хотят быстрее попасть домой, — уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, американские школы приостановили программы обмена после введения карантина, поэтому иностранные ученики оказались вне поля зрения властей.

Как писал NEWS.ru, с начала пандемии в декабре 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 поразил более 2,6 миллиона человек, треть из которых — жители Соединённых Штатов. Из-за закрытия границ регулярные рейсы между РФ и США прекратились в марте.

В мире погибли около 184 тысяч заразившихся, более 46 тысяч жертв — в США.