МИД назвал условия допуска на выборы в Госдуму россиян за границей

От голосующих на выборах в Госдуму за рубежом россиян потребуется только паспорт. Сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о перенесённой болезни, отрицательный ПЦР-тест не нужны. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович, сообщило РИА Новости.

Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации, — сказал Аскольдович.

Он рассказал, что из-за пандемии коронавируса избирательные участки за границей столкнулись с ограничениями и пришлось прорабатывать вопросы санитарной безопасности.

Посол добавил, что на всех участках будут индивидуальные средства защиты, санитайзеры и будет соблюдаться социальная дистанция. При этом многое зависит от установленных местными властями ограничений.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Ранее Минюст внёс движение наблюдателей за выборами «Голос» в реестр незарегистрированных организаций, которые признаны властями иностранными агентами.