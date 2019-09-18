https://static.news.ru/photo/c4728aea-dab5-11e9-83fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Kessler/Reuters

Франция ещё в 2013 году отказала бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену в политическом убежище. И в настоящее время министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не видит оснований менять это решение.

Он просил политическое убежище во Франции ещё в 2013 году. Тогда власти расценили его запрос как незначительный. И я сегодня не вижу, что изменилось с юридической или политической точки зрения, так что, по-моему, нет смысла что-то менять, — заявил Ле Дриан в эфире телеканала BFM.

В 2013 году Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб. Спасаясь от преследования, он запросил политическое убежище в ряде стран, так как в США ему грозило 20 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже. В 2014 году он получил вид на жительство в России.

Как писал News.ru, Эдвард Сноуден заявил, что единственное место, в котором информатор из США может свободно высказываться, — это Россия. Одновременно он выразил надежду, что президент Франции Эммануэль Макрон предоставит ему право на политическое убежище. По его словам, просьба адресована не только французскому лидеру, но и главам стран всего «западного мира».