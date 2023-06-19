МИД Британии: Лондон заморозит активы России до выплат репараций Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великобритании подготовлен законопроект, сохраняющий санкции против РФ до выплаты компенсаций Украине, передает агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймса Клеверли. Для этого будут заморожены активы России в стране и предусмотрена возможность их использования для выплаты репараций.

Это будет добровольный процесс, в ходе которого лица, находящиеся под санкциями, могут подать заявку на выделение средств для конкретной цели поддержки восстановления и реконструкции Украины, — сказал Клеверли.

Глава ведомства заверил, что не будет никакого принуждения отдельных лиц к переводу средств или каких-либо предложений об ослаблении санкций в обмен на пожертвование.

После начала СВО в 2022 году Великобритания заморозила активы на сумму более 18 млрд фунтов ($23 млрд) и наложила санкции на более чем 1550 россиян, включая Романа Абрамовича, бывшего владельца футбольного клуба «Челси».

17 мая на саммите Совета Европы в Рейкьявике шесть стран не стали подписывать декларацию о создании реестра ущерба Украине. Среди отказников — Азербайджан, Армения, Босния и Герцеговина, Венгрия, Сербия и Турция. Реестр должен получить и обработать требования о возмещении ущерба, в том числе классифицировать и систематизировать такие претензии.