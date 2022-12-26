МХГ сообщила о намерении работать дальше в случае ликвидации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правозащитная организация Московская Хельсинкская группа продолжит осуществлять свою деятельность, следует из опубликованного заявления на сайте МХГ. В публикации говорится, что требование Минюста о ликвидации несоразмерно тем нарушениям, в которых организацию ранее обвинили. В заявлении группы инициатива Минюста характеризуется как акт репрессии, который был «спущен» в органы юстиции сверху.

Требование о ее ликвидации «спущено» в органы юстиции сверху и является актом политической репрессии и преследования за правозащитную деятельность. <...> Системообразующая правозащитная деятельность МХГ в новой России хорошо известна, и эта деятельность становится все более востребованной в условиях нарастающего преследования любого несогласия с властью. Мы заявляем, что Московская Хельсинкская группа была, есть и будет независимо от желания властей, — следует из текст публикации.

20 декабря Минюст потребовал ликвидировать Московскую Хельсинскую группа из-за «грубых» и «неустранимых» нарушений территориальной сферы деятельности организации. В ведомстве пояснили, что МХГ провела более десяти мероприятий вне Москвы, чего организация не имела права делать, будучи региональной. Карточка о ликвидации размещена на сайте Мосгорсуда.

Московская Хельсинкская группа создана в 1976 году и является старейшей из действующих в России правозащитных организаций. Она ежегодно присуждает премию, приуроченную к Международному дню прав человека.

В 2017 году председательницу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву с 90-летним юбилеем поздравлял лично президент РФ Владимир Путин. Тогда он поблагодарил ее за всю правозащитную деятельность в течение многих лет.