МГУ занял 21-е место по качеству образования в международном рейтинге

https://static.news.ru/photo/db065248-ed13-11ea-a4f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский государственный университет им. Ломоносова попал на 21-ю строчку ежегодного рейтинга Times Higher Education (THE) по критерию качества образования.

В основном списке лучших вузов мира по версии THE МГУ поднялся за год на 15 позиций и занял 174-е место. Всего в этом году в рейтинг попали 1527 учебных заведений из 93 стран.

В списке числятся 48 российских вузов, на девять больше, чем в прошлом году. Пять учебных заведений из РФ улучшили свою позицию в рейтинге за год, два вуза показали худшие результаты, позиция 32 не изменилась.

При этом МГУ стал единственным российским вузом, попавшим в топ-200 THE World University Ranking 2021, отмечается в сообщении. Также по одному из наиболее весомых показателей — «исследования» — московский университет попал на 55-ю строчку.

МГУ продемонстрировал улучшения в нескольких сферах. Одним из основных определяющих факторов стала продуктивность исследований, когда больше работ публиковалось в пересчёте на факультет. Также МГУ был более успешным в привлечении дополнительного финансирования на свои исследования, — заявил корреспонденту ТАСС шеф-редактор рейтинга Фил Бейти.

Первое место в мировом рейтинге вузов в пятый раз подряд занял Оксфордский университет, также в тройку попали американские университеты Стэмфорд и Гарвард.

Ранее NEWS.ru писал, что российскому миллиардеру Олегу Дерипаске присвоили звание почётного профессора МГУ.