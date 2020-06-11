МГУ займется трудоустройством своих студентов и выпускников летом

https://static.news.ru/photo/0d2745a8-abe1-11ea-9dfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Студентам и выпускникам Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) предлагается более десяти вакансий на летнее время. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Университет беспокоится за своих воспитанников и запускает программу трудоустройства, которая даст возможность подработать летом тем, кто ещё учится, и найти постоянную работу окончившим МГУ в этом году молодым специалистам, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что МГУ предлагает несколько форматов занятости для разных соискателей: стажировка или практика, удаленная сезонная работа, служба с гибким графиком и постоянное трудоустройство. При этом в формате постоянной работы доступны вакансии «Инженер- проектировщик АСУ», «Гидрометеоролог (офисный специалист)», «Геофизик-программист».

Практику можно пройти по специальностям «Лаборант в ПЦР-лабораторию», «Инженер 3D-печати» и «Оператор станка ЧПУ». Больше всего вариантов трудоустройства на работу по удалёнке или с гибким графиком: «Инженер-программист», «Инженер- электроник», «Конструктор (инженер-механик)», «Гидрометеоролог (полевой специалист)», «Геофизик- обработчик», «Программист-разработчик C#, C++», «Администратор офиса (секретарь)».

Как ранее писал NEWS.ru, чуть более 30 тысяч бюджетных мест дополнительно будет выделено в российских вузах. По словам замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева, правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объёме эти цифры будут распределены.

В Минобрнауки заявили, что завершить зачисления в вузы планируется в августе. Первым приказом должны быть зачислены имеющие особые льготы, а потом издаётся приказ на зачисление 80% абитуриентов. После этого зачисляются оставшиеся.