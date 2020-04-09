МГУ проведёт защиту дипломов и госэкзамены онлайн из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/67fefc2a-7b15-11ea-b9c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский государственный университет организует государственные экзамены и защиту дипломных работ в онлайн-режиме из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекцией.

По словам ректора вуза Виктора Садовничего, более 10,6 тысячи выпускников будут проэкзаменованы государственной комиссией в удалённом режиме — после идентификации личности преподаватели будут видеть экзаменуемого, слышать ответы на вопросы, а затем ставить оценку.

Защита выпускных квалификационных работ также будет проходить онлайн, технически это организовать проще, чем госэкзамены, — цитирует «Интерфакс» ректора.

Он добавил, что, вероятнее всего, традиционное вручение красных дипломов в МГУ этим летом не состоится.

Ранее NEWS.ru писал, что студенты МГУ получили возможность перейти на дистанционное обучение. Изменение коснётся не только студентов, но и педагогов, а также научных и административных работников. Также предусматривается возможность перехода учащихся на индивидуальные образовательные планы.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,6 млн человек, погибли свыше 96 тысяч, выздоровели 361 тысяча.

В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.