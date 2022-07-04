МГУ начнет готовить специалистов по противодействию «оранжевым революциям»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На сайте Московского государственного университета появились новые магистерские программы: «Информационные и гибридные войны» и «Аналитическое сопровождение специальных военных и полицейских операций». Предполагается, что на них будут обучать специалистов «в области противодействия технологиям современных информационных, гибридных, торговых войн и цветных революций».

Из перечня магистерских программ на 2022-й следует, что на «Информационные и гибридные войны» готовы набрать 20 студентов, такая же группа предусмотрена и на «Аналитическом сопровождении специальных военных и полицейских операций». Бюджетных мест нет — обучение будут проводить по договорам об оказании платных услуг.



Научным руководителем курса будет профессор политологии МГУ Андрей Манойло. До 2018 года он входил в научный совет при Совбезе России, а также организовывал «партийные школы» «Единой России» и провел в МГУ «скрипальские чтения».

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил остановить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Петербурге. Он обязал учреждения переходить на программу специалитета.