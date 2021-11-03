МГПУ с 15 ноября будет пускать студентов по QR-кодам

Московский городской педагогический университет с 15 ноября будет допускать студентов на очные занятия только по QR-коду, сообщается на сайте вуза. Это первый вуз, который ввёл такую практику в России.

С 15 ноября 2021 года студенты, обучающиеся по программам высшего образования, допускаются к учебным занятиям на территории университета при предъявлении QR-кода, подтверждающего статус вакцинации от COVID-19, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста, — говорится в сообщении.

Студенты, имеющие медицинский отвод, или младше 18 лет смогут бесплатно сделать экспресс-тест прямо в университете. Для остальных учащихся, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода, занятия будут проводиться полностью в дистанционном формате.

Специальный QR-код с 8 ноября планирует ввести и МГТУ имени Н. Э. Баумана. Но это требование вводится только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий вуза. До 14 ноября занятия в вузе будут проходить в дистанционном режиме.

Накануне Минобрнауки выпустило приказ, согласно которому, вузы могут продлить после 8 ноября дистанционный формат обучения или самоподготовку студентов. Решение об этом смогут принимать руководители образовательных учреждений, исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.