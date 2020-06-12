МГИМО начал тестирование очно-удалённого формата преподавания

https://static.news.ru/photo/6202b7b2-aca2-11ea-91b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: МГИМО/facebook.com

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ тестирует смешанный формат преподавания, предполагающий очное и удалённое обучение.

Об этом сообщил ректор вуза Анатолий Торкунов в ходе онлайн-конференции «Россия и мир», посвящённой празднованию Дня России и организованной ТАСС. По его словам, этот формат предполагает наличие части студентов в университете. Остальные будет обучаться по тем же программам, но на удалёнке. В основном это затронет иностранных студентов.

Мы, размышляя сегодня о том, как всё-таки выстраивать нашу жизнь в будущем, поскольку нам не дают твёрдых гарантий, что мы сумеем вновь собрать студентов в больших аудиториях, думаем и о возможности смешанного обучения, — сказал он.

По словам ректора, вуз планирует перестраивать систему в «постковидный» период. При этом у студентов, по его мнению, должно сохраняться ощущение совместной работы.

Сейчас мы уже испытываем экспериментально. Результат пока позитивный, — заявил Торкунов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) предлагает своим студентам и выпускникам более десяти вакансий на летнее время. Об этом сообщила пресс-служба вуза.