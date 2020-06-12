МГИМО начал тестирование очно-удалённого формата преподавания

Московский государственный институт международных отношений МИД РФ тестирует смешанный формат преподавания, предполагающий очное и удалённое обучение.
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Мы, размышляя сегодня о том, как всё-таки выстраивать нашу жизнь в будущем, поскольку нам не дают твёрдых гарантий, что мы сумеем вновь собрать студентов в больших аудиториях, думаем и о возможности смешанного обучения, — сказал он.
По словам ректора, вуз планирует перестраивать систему в «постковидный» период. При этом у студентов, по его мнению, должно сохраняться ощущение совместной работы.
Сейчас мы уже испытываем экспериментально. Результат пока позитивный, — заявил Торкунов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) предлагает своим студентам и выпускникам более десяти вакансий на летнее время. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
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