Получить сведения о трудовой деятельности теперь можно будет не только в органах Пенсионного фонда России, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).
Услуга будет предоставляться по принципу одного окна и независимо от места жительства заявителя. Постановление подписал премьер России Михаил Мишустин,
Как писал NEWS.ru, к 2024 году федеральные и региональные органы власти намерены полностью прекратить приём граждан и передать эту функцию МФЦ. Законопроект разработали в Министерстве экономического развития. Все услуги будут доступны в электронном виде. Для повышения доступности услуг центры смогут сотрудничать с негосударственными организациями.
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