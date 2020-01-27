https://static.news.ru/photo/ab587476-40df-11ea-8400-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Получить сведения о трудовой деятельности теперь можно будет не только в органах Пенсионного фонда России, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

Услуга будет предоставляться по принципу одного окна и независимо от места жительства заявителя. Постановление подписал премьер России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства России.

Как писал NEWS.ru, к 2024 году федеральные и региональные органы власти намерены полностью прекратить приём граждан и передать эту функцию МФЦ. Законопроект разработали в Министерстве экономического развития. Все услуги будут доступны в электронном виде. Для повышения доступности услуг центры смогут сотрудничать с негосударственными организациями.