Международный совет по спорам отказал Финляндии в претензиях к Росатому Лихачев: Международный совет отказал Финляндии в финансовых претензиях к Росатому

Фото: Rosatom/Global Look Press

Алексей Лихачев

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что Международный совет по разрешению споров отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий российской атомной госкорпорации. Решение финской стороны о разрыве контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» признано неправомерным, напомнил он в беседе с «Известиями».

Лихачев подчеркнул, что завершилась первая волна судебных разбирательств по делу, в котором заказчик расторг контракт. В международный арбитраж входят лишь представители стран Западной Европы. При этом их вердикт оказался однозначным, добавил глава госкорпорации.

Было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий, — уточнил Лихачев.

Он назвал признание расторжения контракта нелегитимным первым и главным решением, «которое мы ждали».

Ранее Алексей Лихачев заявил, что Росатом потребует от Финляндии возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Такое право Росатом получил после решения Международного совета по разрешению споров (DRB) признать неправомерным расторжение контракта на строительство АЭС. Росатом этим правом обязательно воспользуется, подчеркнул Лихачев.