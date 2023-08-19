Между Apple и Samsung: что известно о создании нового российского смартфона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель руководителя департамента информационных систем Минобороны полковник Николай Лишин сообщил ТАСС, что в России появится отечественный смартфон, который полностью заменит функции зарубежных устройств. Что известно о гаджете и когда его можно будет приобрести?

Каким будет новый российский смартфон

Николай Лишин отметил, что новый телефон, который сможет полностью заменить функции зарубежных устройств, может появиться в России в конце этого или начале следующего года.

«На выставке инновационного технополиса „Эра“ на форуме „Армия-2023“ есть ряд смартфонов, которые близки к полному функционалу. Я думаю, в конце этого года или начале следующего мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства», — сказал он на форуме «Армия-2023».

По словам Лишина, существующим сейчас устройствам не хватает банковских приложений, возможности работать с навигацией. При этом отечественные смартфоны уже могут обеспечить базовый функционал, такой как звонки, мессенджеры и офисные продукты. Он отметил, что новый российский смартфон будет дешевле, чем топовые модели Apple, но чуть дороже, чем простые устройства Samsung. Также специалист обратил внимание, что на первом этапе потребуется господдержка, чтобы производство окупалось.

«Тут разные министерства должны кооперировать усилия, и это сейчас активно происходит. Минобороны, естественно, заинтересованно в том, чтобы его сотрудники были защищены от западных технологий, которые являются по факту шпионскими устройствами», — подчеркнул Лишин.

Какой еще отечественный гаджет скоро появится в продаже

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказывал, что в 2023 году появится российский смартфон «Р-ФОН». Устройство планируют выпускать в Зеленограде, оно будет иметь следующие характеристики: диагональ дисплея — 6,7 дюйма, оперативная память — 8 Гб, встроенная память — 128 Гб, основная камера — 50 Мп, батарея — 5000 мАч.

У «Р-ФОН» имеются две сим-карты, порт USB-C и 3,5-мм разъем для наушников. Задняя панель стеклянная. По словам Зыкова, ОС «РОСА Мобайл», на которой работает гаджет, основана на базе Linux. Она будет напоминать пользователям iOS и Android одновременно. В продаже «Р-ФОН» появится в 2024 году, но для корпоративного сектора и госзаказчиков гаджет станет доступен уже в 2023 году. Примерная стоимость, заявленная производителем, составляет 40 000 рублей.

Какая российская ОС появится на рынке

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что российская операционная система «Аврора» должна выйти в потребительский сегмент рынка в 2027 году.

«То, что говорилось в статье, 3,5 года, мне кажется, речь идет о том, что „Аврора“ должна выйти в потребительский сегмент рынка, то есть де-факто замена Android. Здесь мы видим, что ближайший срок — 2027 год. Случится или не случится — вопрос отдельный», — подчеркнул эксперт.

2 августа глава совета директоров группы компаний «Аквариус» Алексей Калинин заявил, что до конца 2023 года могут быть представлены несколько мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора».

Он пояснил, что в новую линейку мобильных устройств на базе этой ОС войдут несколько моделей ноутбуков, планшетов и смартфонов. При этом компания ставит цель занять около 20% рынка потребительских устройств в перспективе ближайших трех лет.

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