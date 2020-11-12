Метрополитен Москвы подтвердил возбуждение дела о хищениях при ремонте

Московский метрополитен подтвердил возбуждение уголовного дела о хищении при ремонтных работах.
Сообщение об этом
Дело возбуждено по нашему заявлению по результатам ведомственной проверки, — говорится в сообщении.
Следственный комитет выявил многомиллионное хищение средств при капитальном ремонте электродвигателей в московском метро. Как сообщали ряд СМИ, речь идёт о пропаже более 48 млн рублей,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Москва за три года получит ещё 25 станций метро, рассказал журналистам после утверждения Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2021–2023 годы заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Протяжённость новых путей составит около 58 км.