Метрополитен Москвы подтвердил возбуждение дела о хищениях при ремонте

https://static.news.ru/photo/48d3f8ea-2502-11eb-8cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московский метрополитен подтвердил возбуждение уголовного дела о хищении при ремонтных работах.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале дептранса. Речь идёт о капитальном ремонте тяговых электродвигателей.

Дело возбуждено по нашему заявлению по результатам ведомственной проверки, — говорится в сообщении.

Следственный комитет выявил многомиллионное хищение средств при капитальном ремонте электродвигателей в московском метро. Как сообщали ряд СМИ, речь идёт о пропаже более 48 млн рублей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Москва за три года получит ещё 25 станций метро, рассказал журналистам после утверждения Адресной инвестиционной программы (АИП) на 2021–2023 годы заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Протяжённость новых путей составит около 58 км.