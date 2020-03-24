https://static.news.ru/photo/90cc36a2-6db6-11ea-99aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское метро не только очень красивое, но ещё и одно из самых безопасных. Такое мнение, комментируя возможность заражения коронавирусом в подземке, высказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По словам эксперта, столичный метрополитен ежедневно перевозит около 8 миллионов человек, что сравнимо с численностью населения огромного мегаполиса.

Шестьдесят процентов этих пассажиров перевозятся в вагонах повышенной комфортности с приточно-вытяжной вентиляцией и обеззараживанием воздуха при помощи ультрафиолета. Это делается и в час пик на самых переполненных линиях, — цитирует Онищенко портал «Москва 24».

Он напомнил, что в столичном метрополитене активно меняют подвижной состав. В новых поездах улучшена система вентиляции, регулярно проводится обеззараживание ультрафиолетом. Кроме того, чистят и тоннели — специальное средство под сильным давлением распыляют по пути следования поездов, благодаря чему уничтожаются пыль и микроорганизмы.

Сами станции метро, в том числе поручни эскалаторов, регулярно промывают дезинфицирующими средствами. А за счёт развитой системы вентиляции под землёй поддерживают нужный температурный режим и обеспечивают подходящий химический состав воздуха.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице не собираются закрывать метрополитен из-за коронавируса. Он отметил, что «метро вообще невозможно остановить» и что его система устроена так, что поезда должны постоянно находиться в движении.

В России к 24 марта было выявлено 438 случаев заражения COVID-19. Большинство из них приходятся на Москву (262). 17 человек в РФ излечились от инфекции.