«Метод страуса»: в Госдуме осудили не желающих прививаться россиян

Необходимость вакцинации нужно объяснять тем, кто никак не может решить, делать ли им прививку от коронавируса. Об этом заявила председатель «Совета матерей России», депутат Госдумы Татьяна Буцкая. В беседе с NEWS.ru она назвала «методом страуса» позицию россиян, которые не защищаются от COVID-19, думая, что их «пронесёт». Она напомнила, что количество тех, кто умирает от коронавируса, возрастает каждый день.

С разных сторон [о вакцинации] звучат разные мнения. Кто-то говорит, что плохо, кто-то говорит, что хорошо. Иной раз методом страуса — голову в песок, с надеждой, что пронесёт. Количество тех, кто умирает, возрастает каждый день. Конечно надо объяснять [о необходимости прививок], — отметила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Она привела в пример сюжет на одном из федеральных каналов, где работа вакцины была продемонстрирована в формате мультфильма. Там объяснялось, как вырабатываются антитела, как они блокируют вирус.

Когда ты это видишь, то тебе становиться понятнее, что делает прививка и, самое главное, что она не может вызвать болезнь, — сказала депутат Госдумы.

Она также обратилась к тем, кто сомневается в необходимости вакцинироваться, и напомнила о цифрах ежедневной статистики от коронавируса.

Я могу сказать, что плюс-минус у нас ежедневно рождается около пяти тысяч, умирает ежедневно около 5,5 тысячи человек, из них больше тысячи умирают от коронавируса. Правда страшно? — сказала Буцкая.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доля заболевших от коронавируса россиян после полного курса вакцинации составляет от 2% до 5%. При этом полностью привитые практически не попадают в больницы с тяжёлым течением заболевания. Он добавила, что вакцинация защищает от тяжёлого течения и печального исхода.