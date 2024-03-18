Метеозависимым дали советы, что делать при снижении атмосферного давления Врач Заславская: метеозависимым при низком атмосферном давлении поможет кофеин

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При «барической пропасти», резком снижении атмосферного давления, метеозависимым людям может помочь кофеин, рассказала врач-терапевт Рина Заславская. В беседе с Пятым каналом она отметила, что этот совет подходит тем, у кого падает давление. Тем, кто страдает от повышенного давления при «барической пропасти», стоит принимать специальные препараты.

Если при низком атмосферном давлении артериальное давление у человека тоже падает, то надо брать препараты, которые его несколько повышают. Самый простой — кофеин. Если же низкое атмосферное давление сопровождается у человека высоким давлением, то надо брать препараты, которые его снижают, — антигипертензивные, — пояснила специалист.

Выбор препарата зависит от индивидуальной переносимости. Если из-за снижения атмосферного давления возникают головные боли, следует сделать массаж задних мышц шеи. Также можно приложить к голове полотенце, смоченное в горячей воде, и растереть им шею.

Заславская посоветовала внимательно отнестись к подушке, на которой человек спит. Метеозависимым лучше всего подойдет ортопедический вариант с выемкой. Чтобы избежать обострения хронических заболеваний, важно соблюдать диету, например, исключить соленую пищу.

Врач Сергей Чудаков ранее рассказал, что метеочувствительные люди могут ощутить недомогание за сутки до магнитной бури, колебаний влажности и атмосферного давления. Чаще всего дискомфорт проявляется болями в суставах.