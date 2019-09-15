https://static.news.ru/photo/1a0a6c88-d797-11e9-93f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жителей и гостей Москвы в ближайшие дни ожидают резкие перепады атмосферного давления. Погодные условия могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

В понедельник-вторник-среду (16, 17, 18 сентября. — News.ru) показания барометров окажутся на самом дне — 733 миллиметра ртутного столба, а к выходным вновь вернутся к нормальным значениям, — передаёт портал « Метеовести ».

В тексте также говорится, что 15 сентября текущего года атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

Ранее News.ru сообщал, что синоптики предупредили москвичей о первых ночных заморозках, холодном воздухе из Арктики и дожде с мокрым снегом. По словам специалистов, осень приготовила для столицы «полчища дождевых туч».