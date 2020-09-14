Метеорологи заявили о грядущем резком похолодании в Москве

https://static.news.ru/photo/68e8d8fe-f6a3-11ea-95b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В конце текущей недели в Москве ожидается резкое похолодание. Последним тёплым днём для москвичей станет четверг, 17 сентября.

Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, 17 сентября ожидается потепление, воздух прогреется до 20 градусов. После этого москвичей ждёт снижение температуры.

К нам 18-го числа ворвётся холодный воздух, и он проникнет далеко, практически до Ростовской, до Волгоградской области, — рассказала она РБК.

При этом, по её словам, в последующие дни будет теплеть, днём воздух будет прогреваться до 16–17 градусов, что на 3–4 градуса выше климатической нормы.

Как отметил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, потепление не будет долгим. Даже 17 сентября потепление «будет смазано ускорением циклона».

Холодный фронт забьёт этот язык тепла, и его всплеск будет кратковременный, всё сменится ливнями и арктическим вторжением на пятницу, субботу и воскресенье (18, 19 и 20 сентября. — NEWS.ru), — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что температурные «качели» ожидаются в центральной части европейской территории России в течение ближайшей недели. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.