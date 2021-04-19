Метеорологи рассказали о погоде в Москве на майские праздники

https://static.news.ru/photo/885b5ec8-a107-11eb-a4c5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Особого тепла москвичам в первые дни мая ожидать не стоит. Температура днём вряд ли будет подниматься выше +10 градусов. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, в период с 1 по 3 мая будет переменная облачность и местами возможен дождь.

Позднякова также подтвердила слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда об ожидаемом похолодании в столице на текущей неделе и осадках, включая мокрый снег.

Она отметила, что 21 апреля в Москве может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. Наряду с этим ожидается ветер, порывы которого будут достигать 13--18 метров в секунду. Температура воздуха составит от трёх до пяти градусов тепла, а по области может опуститься до нуля.

При плотном ветре будет казаться, что на улице довольно холодно, причём влажность воздуха тоже увеличится, — сказала специалист телеканалу «Москва 24».

Метеоролог добавила, что налаживаться погода начнёт 22 апреля. Начнут расти дневные и ночные температуры, атмосферное давление, а осадки, наоборот, пойдут на убыль.

Ранее сообщалось, что метеорологи не могут дать уверенного прогноза относительно предстоящего лета. Они не могут сказать, будет лето ранним или поздним, поскольку климатического определения этого сезона нет. Кроме того, в каждом регионе представления о лете свои.