Метеорологи предупредили о самой холодной зиме за 30 лет

Метеорологи предупредили о наступающей аномально холодной зиме и назвали причину такого явления. Наступающая зима станет самой холодной за последние 30 лет, приводит прогноз Европейского погодного центра РЕН ТВ.

Причиной такого похолодания является глобальное потепление: чем теплее становится планета, тем интенсивнее разрушительные явления. За последние полвека количество стихийных явлений на Земле выросло в пять раз.

В Арктике климат теплеет очень быстро и динамика полярного вихря меняется, она становится более изменчива, менее устойчива, — приводит издание пояснения специалистов.

Самым опасным сценарием является раскол полярного вихря — арктической воздушной воронки, которая увеличивается зимой и напоминает внешне смерч. Холодный воздух, который содержится внутри неё, буквально «заперт». Но если стратосфера потеплеет, воронка может расколоться и тогда над Сочи или Парижем похолодает до минус 50. Световой день при этом сценарии уменьшится до трёх-четырёх часов.

Согласно прогнозу учёных, в наступающих январе-феврале высока вероятность экстремального холода — «арктической вспышки», когда ледяные воздушные массы проникнут вглубь северного полушария. Вместе с ними обрушится и шквал снежных бурь.

Ранее сообщалось, что зима окончательно и бесповоротно придёт в Москву в конце следующей недели, в пятницу, 10 декабря. С этого момента снег уже вряд ли растает до самой весны.