Метеорологи ожидают появление магнитных бурь в выходные

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Центр «Фобос» предупредил россиян о возможном возникновении магнитных бурь на Земле 26 и 27 сентября.

Наибольшая активность магнитной сферы планеты ожидается в воскресенье, 27 сентября. Уже к 28 сентября геомагнитное поле начнёт восстанавливаться, а к середине недели окажется в состоянии покоя, передаёт РИА Новости.

В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущённой, а пик активности придётся на воскресенье (27 сентября. — NEWS.ru), когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь, — сообщили в центре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что до конца текущей недели температура в столице в дневные часы не опустится ниже отметки +20 градусов, прогнозируют синоптики. Погода будет малооблачной и без осадков. Это настоящее бабье лето с ясной погодой и чистым воздухом. В ночные часы столбики термометра не будут опускаться ниже +8.