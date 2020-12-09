Метеорологи ожидают потепление в Москве к следующей неделе

Жителей европейской части России в конце недели ждёт потепление, ясная морозная погода сменится более теплой и пасмурной с небольшим снегопадом, считают метеорологи.
На европейскую часть РФ надвигаются тёплые воздушные массы из Атлантики, которые приведут к разрушению сибирского антициклона,
Изменения в погоде для москвичей станут заметны с понедельника, 14 декабря. В начале следующей недели температура воздуха по ночам не будет опускаться ниже восьми градусов мороза, днём ожидается от нуля до минус пяти градусов Цельсия.
Ранее NEWS.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал москвичам пасмурные и снежные выходыне.