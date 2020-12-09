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Метеорологи ожидают потепление в Москве к следующей неделе

09:08, 10 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей европейской части России в конце недели ждёт потепление, ясная морозная погода сменится более теплой и пасмурной с небольшим снегопадом, считают метеорологи.

На европейскую часть РФ надвигаются тёплые воздушные массы из Атлантики, которые приведут к разрушению сибирского антициклона, пишет РБК со ссылкой н завидущую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Изменения в погоде для москвичей станут заметны с понедельника, 14 декабря. В начале следующей недели температура воздуха по ночам не будет опускаться ниже восьми градусов мороза, днём ожидается от нуля до минус пяти градусов Цельсия.

Ранее NEWS.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал москвичам пасмурные и снежные выходыне.

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