Метеорологи ожидают потепление в Москве к следующей неделе

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Международный телеканал RT в четверг, 10 декабря, отмечает 15-летие с момента начала вещания. С юбилеем журналистский коллектив поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что за время работы телеканал сумел стать настоящим флагманом среди мировых информационных ресурсов. По словам главы оборонного ведомства, RT продолжает развиваться, осваивая новые форматы и направления.

Как отметил Шойгу, сотрудники телеканала отличаются высоким уровнем профессионализма. А популярность RT обусловлена объективностью подачи информационного материала и строгим следованием стандартам профессии. Шойгу подчеркнул, что в частности коллектив телеканала сыграл...