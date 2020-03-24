https://static.news.ru/photo/9a96e39e-6e5b-11ea-aac6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Синоптики объявили о наступлении метеорологической весны в столице. Так, 25 марта воздух прогреется до +9 градусов.

Регион попадёт под влияние скандинавского циклона, поток холодного воздуха с севера прекратится. Это обеспечит прогрев воздушных масс, приводит слова специалиста центра «Фобос» Елены Волосюк РИА Новости.

Метеорологическая весна наступает, когда температура устойчиво переходит через ноль в сторону положительных показателей.

В среду, 25 марта, в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3–8 м/с. В Подмосковье воздух прогреется от 5 до 10 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия может рассчитывать на тёплое лето на большей части территории в 2020 году. Воздух прогреется до средних значений или выше, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.