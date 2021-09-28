Метеоролог: золотая осень пришла в Москву на неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что золотая осень, которая пришла в Центральный федеральный округ, продлится минимум до 5 октября. Будет много солнца, отсутствие осадков и температура до плюс 13–15 градусов.

В европейскую часть России перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков. Этой погодой нужно наслаждаться, — поделился эксперт.

Вильфанд также отметил, что антициклон быстро не исчезает, поэтому тёплая погода может сохраниться до середины следующей недели.

Ранее специалисты центра «Фобос» рассказали, что первые снежные бури накроют Урал, Челябинскую область, а также Восточную Сибирь. По данным метеорологов, причиной таких ранних снежных бурь стал мощный антициклон на севере Евразии.

Как отмечается, из-за антициклона в отдельных районах Челябинской области, Прибайкалья и Красноярского края ожидается ветер со скоростью 15–20 м/с. При этом в Магнитогорске прогнозируется сильный снегопад, который может образовать сугробы, ожидается выпадение до 12 см осадков.